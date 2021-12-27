«Барселона» отказалась от подписания Стерлинга и Зиеша

Каталонская «Барселона» откажется от подписания нападающих Хакима Зиеша и Рахима Стерлинга в зимнее трансферное окно. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «сине-гранатовые» решили ограничиться трансфером вингера «Манчестер Сити» Феррана Торреса.

Испанец пополнит ряды каталонского гранда в ближайшее время. Его переход обойдется «Барселоне» в 55 миллионов евро. С Ферраном будет заключен долгосрочный трудовой договор.

«Сине-гранатовые» неудачно выступают в первом круге чемпионата Испании. По итогам 18 туров клуб занимает лишь седьмое место в таблице.

По ходу сезона у команды сменился главный тренер – вместо Рональда Кумана работать с «Барсой» будет Хави Эрнандес.