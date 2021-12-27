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«Реал» готов обменять Азара на игрока «Челси»

27 Декабря 2021 • 10:30 Комментировать (3)

Мадридский «Реал» задумался об обмене Эдена Азара в лондонский «Челси». Об этом сообщают журналисты El Nacional.

«Королевский» клуб заинтересован в подписании защитника «пенсионеров» Риса Джеймса. «Бланкос» готовы оформить сделку, включив в нее бельгийского полузащитника.

Ранее сообщалось, что руководство «Челси» хотело бы вернуть Азара на «Стэмфорд Бридж». В этом переходе лично заинтересован Роман Абрамович.

Эден выступал за лондонскую команду с 2012 по 2019 год. Последние два с половиной сезона он провел в «Реале». За это время бельгиец так и не смог оправдать возложенных на него надежд.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Эден Азар Рис Джеймс
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Roni
27 Декабря 2021 в 11:57
Челси в дураках хотят оставить
fireland
27 Декабря 2021 в 11:17
Желтуха явная )
22-летнего воспитанника, англичанина и одного из лучших ПЗ в мире, на растерявшего форму толстячка ?
Манчестерский Иппатий
27 Декабря 2021 в 11:03
Да ну нафиг. Азарушку не кто не гнал из Челси - он сам ушел. А дважды войти в туже воду... ой напряжно.
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