«Реал» готов обменять Азара на игрока «Челси»

Мадридский «Реал» задумался об обмене Эдена Азара в лондонский «Челси». Об этом сообщают журналисты El Nacional.

«Королевский» клуб заинтересован в подписании защитника «пенсионеров» Риса Джеймса. «Бланкос» готовы оформить сделку, включив в нее бельгийского полузащитника.

Ранее сообщалось, что руководство «Челси» хотело бы вернуть Азара на «Стэмфорд Бридж». В этом переходе лично заинтересован Роман Абрамович.

Эден выступал за лондонскую команду с 2012 по 2019 год. Последние два с половиной сезона он провел в «Реале». За это время бельгиец так и не смог оправдать возложенных на него надежд.