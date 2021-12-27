Де Хеа рассказал о тренировках Рангника в «Манчестер Юнайтед»

Страж ворот «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа поделился мнением о работе под руководством немецкого специалиста Ральфа Рангника.

«Мы очень усердно работаем. Тренировки достаточно интенсивные. Футболистам нужно выкладываться на 100 процентов во время тренировочного процесса и каждого матча.

Для «МЮ» очень важно хорошо играть у своих ворот, не пропускать мячи. Если это получится, наши нападающие смогут приносить нам победы, забивая голы», - передает слова испанского голкипера пресс-служба клуба.

В текущем розыгрыше АПЛ «красные дьяволы» идут на седьмом месте, набрав 27 баллов после 16 матчей.