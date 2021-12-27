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Экс-защитник «Барселоны» предложен «Интеру» и «Наполи»

27 Декабря 2021 • 09:49 Комментировать

Защитник Люка Динь может покинуть «Эвертон» после прихода в команду украинца Виталия Миколенко. «Ириски» покупают футболиста киевского «Динамо» за 20 миллионов евро.

Как сообщается в твиттер-аккаунте журналиста Николо Скиры, эта сделка может поставить крест на карьере Диня в мерсисайдском клубе. Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес не видит места для француза в составе команды.

«Ириски» готовы продать Люку в январе. Английский клуб предложил его услуги миланскому «Интеру» и «Наполи».

В составе «Эвертона» защитник выступает с лета 2018 года. Он переехал в Англию из «Барселоны». Его стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Наполи Люка Динь
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