Рангник нашёл четырёх новых игроков для «Манчестер Юнайтед»

Скауты «Манчестер Юнайтед» обратили внимание на немецкий трансферный рынок. Как стало известно журналистам таблоида The Sun, наставник манкунианцев Ральф Рангник нашел в Бундеслиге четырех потенциальных новичков.
Согласно сведениям источника, главной целью «красных дьяволов» является восходящая звезда леверкузенского «Байера» Флориан Вирц. Вторым в списке английского гранда идет защитник гладбахской «Боруссии» Лука Нец.
Кроме этих футболистов, в сфере интересов «Юнайтед» фигурируют еще два защитника – Эрик Мартель («РБ Лейпциг») и Армель Кочап («Бохум»).
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