Три клуба АПЛ претендуют на Дембеле

Атакующий полузащитник Усман Дембеле, скорее всего, покинет каталонскую «Барселону» и переедет на Туманный Альбион. Об этом сообщается на страницах Mundo Deportivo.

Интерес к французскому вингеру проявляют сразу несколько представителей АПЛ. Речь идет о «Ливерпуле», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасле». Самые выгодные условия Усману готов предложить «Ньюкасл», который обрел новых богатых инвесторов. «Сороки» готовы сделать Дембеле главной звездой команды.

«Барселона» ранее сделала предложение французу о продлении сотрудничества, однако игрок не дал ответ в установленный дедлайн.