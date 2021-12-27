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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Три клуба АПЛ претендуют на Дембеле

27 Декабря 2021 • 08:51 Комментировать

Атакующий полузащитник Усман Дембеле, скорее всего, покинет каталонскую «Барселону» и переедет на Туманный Альбион. Об этом сообщается на страницах Mundo Deportivo.

Интерес к французскому вингеру проявляют сразу несколько представителей АПЛ. Речь идет о «Ливерпуле», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасле». Самые выгодные условия Усману готов предложить «Ньюкасл», который обрел новых богатых инвесторов. «Сороки» готовы сделать Дембеле главной звездой команды.

«Барселона» ранее сделала предложение французу о продлении сотрудничества, однако игрок не дал ответ в установленный дедлайн.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ливерпуль Манчестер Юнайтед Усман Дембеле
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27.12  23:00 Ньюкасл ... Манчестер Юнайтед
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