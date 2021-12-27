«Арсенал» проведёт переговоры с полузащитником «Барселоны»

Боссы лондонского «Арсенала» заинтересованы в новых трансферах. По данным Todofichajes, в поле зрения английского клуба попал бразильский хавбек Филиппе Коутиньо, правами на которого владеет каталонская «Барселона».

Представители «канониров» запланировали встречу с агентом игрока на ближайшее время. В свою очередь «сине-гранатовые» готовы расстаться с Коутиньо, о чем сообщали ранее. Наставник команды Хави не видит места в составе для бразильского легионера.

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Филиппе составляет 20 миллионов евро. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.