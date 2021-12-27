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Рангник подтвердил, что Марсьяль решил покинуть «Манчестер Юнайтед»

27 Декабря 2021 • 08:14 Комментировать

Французский форвард Антони Марсьяль планирует покинуть «Манчестер Юнайтед». Об этом рассказал наставник манкунианского коллектива Ральф Рангник.

«Мы пообщались, и Антони заявил мне, что настало время для перемен. Он провел семь лет в «Юнайтед», его можно понять. Но по нему пока не было конкретных предложений, насколько мне известно. Пока кто-то не проявит интерес к нему, он будет оставаться с нами», - приводятся слова немецкого тренера в твиттер-аккаунте журналиста Саймона Стоуна.

В последнее время ходят слухи о возможном переходе Марсьяля в «Севилью», «Ньюкасл» и «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Антони Марсьяль
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27.12  23:00 Ньюкасл ... Манчестер Юнайтед
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