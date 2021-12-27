Два клуба АПЛ поборются за полузащитника «Интера»

Хавбек миланского «Интера» Матиас Весино, у которого истекает трудовой договор, может сменить итальянскую Серию А на английскую Премьер-лигу. Об этом информирует инсайдер Николо Скира посредством своего твиттер-аккаунта.

Заполучить уругвайского полузащитника попробуют «Лестер» и «Ньюкасл». Оба клуба проведут переговоры с «нерадзурри» в период январского трансферного окна. «Интер» отпустит Весино в тот клуб, который сделает более выгодное предложение.

Матиас является футболистом миланского коллектива с 2017 года. Он провел в составе «нерадзурри» 119 поединков, забил 13 мячей и сделал семь голевых передач.