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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два клуба АПЛ поборются за полузащитника «Интера»

27 Декабря 2021 • 08:09 Комментировать

Хавбек миланского «Интера» Матиас Весино, у которого истекает трудовой договор, может сменить итальянскую Серию А на английскую Премьер-лигу. Об этом информирует инсайдер Николо Скира посредством своего твиттер-аккаунта.

Заполучить уругвайского полузащитника попробуют «Лестер» и «Ньюкасл». Оба клуба проведут переговоры с «нерадзурри» в период январского трансферного окна. «Интер» отпустит Весино в тот клуб, который сделает более выгодное предложение.

Матиас является футболистом миланского коллектива с 2017 года. Он провел в составе «нерадзурри» 119 поединков, забил 13 мячей и сделал семь голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Интер Милан Лестер Матиас Весино
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