Конте планирует сделать Кейна ключевой фигурой нового проекта «Тоттенхэма»

По всей видимости, нападающий Гарри Кейн все же может остаться в «Тоттенхэме» и подписать новый контракт. Это стало возможным благодаря сложившемся хорошим взаимоотношениям с новым главным тренером команды, Антонио Конте.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, итальянский специалист пообещал форварду сделать его ключевой фигурой в новом проекте клуба. Другими словами, он в личном разговоре назвал Кейна «неприкосновенным».

Отмечается, что именно на это рассчитывал спортивный директор «шпор» Фабио Паратичи, когда приглашал Конте на должность наставника. К слову, при нем лондонцы до сих не проигрывали в АПЛ.