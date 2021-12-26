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«Ливерпуль» добавил в шорт-лист двух вингеров – клуб начнёт переговоры следующим летом

26 Декабря 2021 • 19:40 Комментировать
Лестер
...
Ливерпуль
28.12 23:00

Несмотря на то, что «Ливерпуль» не планирует выходить на трансферный рынок в январе, клуб уже сейчас строит планы на лето. Одной из главных задач селекционной службы является найти для команды новых вингеров, передает местное издание Liverpool Echo.

Как следствие, сейчас мерсисайдцы приметили себе двух кандидатов. Одним из них является лидер «Вест Хэма» Джаррод Боуэн, а другим вариантом называют бразильца Рафинью Диаса из «Лидса», которого попытается перехватить «Бавария».

Стоит напомнить, что ранее различные источники также писали об интересе «Ливерпуля» к полузащитнику «Вильярреала» Арно Данджума.  

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Ливерпуль Вест Хэм Джаррод Боуэн Рафинья Диас
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ЛЕСТЕР ЛИВЕРПУЛЬ
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