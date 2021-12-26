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Владелец «Лидса» намерен приобрести «Салернитану» и спасти клуб от понижения в классе

26 Декабря 2021 • 19:31 Комментировать
Лидс
...
Бёрнли
02.01 17:00

В последнее время в Италии активно обсуждается судьба «Салернитаны». Дело в том, что клубом руководит владелец «Лацио» Клаудио Лотито , а по регламенту Серии А в высшем дивизионе не может выступать две команды, принадлежащие одному и тому же человеку.

У «Салернитаны» осталось всего пять дней, чтобы передать свои акции. В противном случае им грозит понижение в классе уже в январе.

Как свидетельствует журналист Альфредо Педулла, подать руку помощи планирует президент «Лидса» Андреа Радриццани. Он предлагает 26 миллионов евро, но Лотито требует в два раза больше.

«Требовать такую сумму за клуб с нулевыми активами и без собственных игроков – смешно. Нам же еще придется потратить деньги на трансферы, чтобы собрать боеспособный состав», - заявил чиновник.

Интересно, что летом Лотито хотел переписать «Салернитану» на родственников, но руководство Серии А быстро раскусило подобный замысел.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Салернитана Андреа Радриццани
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ЛИДС БЁРНЛИ
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