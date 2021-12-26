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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клубы АПЛ отпугивают запросы Влаховича по личному контракту слухи

26 Декабря 2021 • 17:17 Комментировать
Фиорентина
...
Удинезе
06.01 22:45

В субботу сообщалось, что в борьбе за нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича осталось всего несколько клубов. Причина этому – ценник на футболиста, который равен 80 миллионам евро.

Но, и это оказалось не единственной преградой для потенциальных покупателей. По информации издания Daily Star, «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Сити» готовы заплатить требуемую «фиалками» сумму, но их теперь отпугивают запросы самого игрока по личному контракту.

Согласно источнику, Влахович хочет зарабатывать около 230 тысяч евро в неделю после уплаты налогов. Пока представители АПЛ взяли паузу, чтобы решить, стоит ли серб потраченных средств.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фиорентина Манчестер Сити Арсенал Лондон Душан Влахович
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