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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​В АПЛ перенесли очередной матч

26 Декабря 2021 • 16:43 Комментировать
Лидс
...
Астон Вилла
28.12 20:30

На официальном сайте английской Премьер-лиги была размещена информация о переносе матча между «Лидсом» и «Астон Виллой», который должен был состояться во вторник, 28 декабря. Причина переноса заключается во вспышке коронавируса в рядах «павлинов», из-за которой у команды не набирается достаточное количество игроков для участия в матче.

Ранее был перенесён матч между «Ливерпулем» и «Лидсом», который был запланирован на 26 декабря.

Из-за ситуации с коронавирусом за последние недели в Премьер-лиге Англии было перенесено более десяти матчей. В начале недели клубы проводили встречу, но решили не уходить на карантин.

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Лидс Астон Вилла
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