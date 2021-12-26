​В АПЛ перенесли очередной матч

На официальном сайте английской Премьер-лиги была размещена информация о переносе матча между «Лидсом» и «Астон Виллой», который должен был состояться во вторник, 28 декабря. Причина переноса заключается во вспышке коронавируса в рядах «павлинов», из-за которой у команды не набирается достаточное количество игроков для участия в матче.

Ранее был перенесён матч между «Ливерпулем» и «Лидсом», который был запланирован на 26 декабря.

Из-за ситуации с коронавирусом за последние недели в Премьер-лиге Англии было перенесено более десяти матчей. В начале недели клубы проводили встречу, но решили не уходить на карантин.