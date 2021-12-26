​Терри может вернуться в «Челси»

Бывший футболист «Челси» Джон Терри может вернуться в лондонский клуб. Как сообщает The Athletic, 41-летний специалист может получить работу в академии «пенсионеров» и помогать развивать молодых игроков.

Джон Терри попал в молодёжную команду «Челси» в 1995 году. Спустя несколько лет футболист начал играть за первую команду. Из «Челси» Терри ушёл в 2017 году. Отыграв сезон в «Астон Вилле», Джон повесил бутсы на гвоздь и перешёл на тренерскую работу в этом клубе. Летом Терри покинул штаб «вилланов».

С момента ухода из «Челси» Джон Терри неоднократно посещал матчи молодёжных команд «пенсионеров».