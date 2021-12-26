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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Гвардиола: «От вакцины не умирают»

26 Декабря 2021 • 12:52 Комментировать (1)

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола призвал людей вакцинироваться и получать дополнительные дозы вакцины.

«Люди не умирают от вакцины, но могут умереть, если её не получили. Нужно постараться, иначе может наступить ещё один барьер [матчи без зрителей]. Так будет снова и снова. Я хочу доверять тем, кто говорит, что безопаснее всего вакцинироваться», - слова Гвардиолы на своих страницах приводит Daily Mail.

«Манчестер Сити» в воскресенье проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Лестера». Игра стартует в 18:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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Комментарии (1)
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Baklanov Nick
26 Декабря 2021 в 13:19
Идиотов всё равно не переубедить, просто забей.
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26.12  18:00 Вест Хэм ... Саутгемптон
26.12  18:00 Манчестер Сити ... Лестер
26.12  18:00 Тоттенхэм ... Кристал Пэлас
26.12  18:00 Норвич ... Арсенал
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