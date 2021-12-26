​Гвардиола: «От вакцины не умирают»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола призвал людей вакцинироваться и получать дополнительные дозы вакцины.

«Люди не умирают от вакцины, но могут умереть, если её не получили. Нужно постараться, иначе может наступить ещё один барьер [матчи без зрителей]. Так будет снова и снова. Я хочу доверять тем, кто говорит, что безопаснее всего вакцинироваться», - слова Гвардиолы на своих страницах приводит Daily Mail.

«Манчестер Сити» в воскресенье проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Лестера». Игра стартует в 18:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.