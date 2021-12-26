​Пряник вместо кнута: АПЛ собирается стимулировать клубы к вакцинации игроков

Премьер-лига Англии планирует использовать пряник вместо кнута в вопросе вакцинации игроков. Как сообщает Daily Mail, новые эпидемиологические правила будут поощрять клубы, футболисты которых полностью вакцинировались.

В материале отмечается, что в настоящий момент 16% футболистов Премьер-лиги не привиты. В случае контакта с заражённым коронавирусом человеком такие игроки сейчас уходят на изоляцию, в то время как привитым игрокам не нужно изолироваться, если они сдают отрицательный тест на COVID-19.

Отметим, что более десяти декабрьских игр Премьер-лиги были перенесены из-за вспышек коронавируса в клубах.