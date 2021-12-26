Футболисты «Реала» ожидают, что следующим летом в клуб перейдёт защитник Антонио Рюдигер. Об этом на своих страницах пишет The Telegraph.

Действующий контракт Антонио Рюдигера с «Челси» истекает в конце сезона 2021/2022. Отмечается, что немецкий футболист уже успел отклонить первое предложение лондонского клуба о новом контракте, и с тех пор ситуация никак не продвинулась вперёд.

В сезоне 2021/2022 Антонио Рюдигер провёл за «Челси» 23 матча во всех соревнованиях. На счету защитника два гола и четыре результативных паса на партнёров.

Эксперты портала transfermarkt оценивают 28-летнего Антонио Рюдигера в 35 миллионов евро.