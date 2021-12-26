​Гвардиола: «Манчестер Сити» купит нападающего

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на днях заявил, что клуб не планирует подписывать форварда в январе после ожидаемого ухода Феррана Торреса в «Барселону». При этом испанец ожидает подписания нападающего позже. Об этом рассказал он сам.

«Мы не купили ни одного нападающего. Рано или поздно клубу придётся это делать. Однажды это произойдёт», - слова Гвардиолы на своей страничке в «Твиттере» приводит журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Daily Mail.

Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно «Манчестер Сити» будет бороться за Эрлинга Холанна из дортмундской «Боруссии».