Защитник Киран Триппьер близок к тому, чтобы снова оказаться в Премьер-лиге Англии. Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей страничке в «Твиттере», Триппьер является главной целью «Ньюкасла». В настоящий момент «Атлетико» ждёт официального предложения от «сорок».

31-летний Киран Триппьер, которого эксперты портала transfermarkt оценивают в 20 миллионов евро, в сезоне 2021/2022 провёл за «Атлетико» 17 матчей. Результативными действиями в этих играх англичанин не отмечался.

Напомним, что осенью «Ньюкасл» был приобретён консорциумом, во главе которого стоит суверенный фонд Саудовской Аравии.