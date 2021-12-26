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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Триппьер близок к возвращению в АПЛ: «Атлетико» ждёт предложения «Ньюкасла» слухи

26 Декабря 2021 • 11:28 Комментировать

Защитник Киран Триппьер близок к тому, чтобы снова оказаться в Премьер-лиге Англии. Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей страничке в «Твиттере», Триппьер является главной целью «Ньюкасла». В настоящий момент «Атлетико» ждёт официального предложения от «сорок».

31-летний Киран Триппьер, которого эксперты портала transfermarkt оценивают в 20 миллионов евро, в сезоне 2021/2022 провёл за «Атлетико» 17 матчей. Результативными действиями в этих играх англичанин не отмечался.

Напомним, что осенью «Ньюкасл» был приобретён консорциумом, во главе которого стоит суверенный фонд Саудовской Аравии.

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