Эдинсона Кавани слухи то и дело связывают с разными клубами. Так, появлялась информация об интересе к уругвайцу со стороны «Барселоны» и «Ювентуса». Вместе с тем сообщалось о нежелании «Манчестер Юнайтед» расставаться с форвардом зимой.

Теперь журналист Экрем Конур на своей страничке в «Твиттере» написал о том, что Эдинсон Кавани хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» уже в январе – за полгода до истечения срока его действующего контракта.

Globo Esporte, в свою очередь, располагает информацией о том, что у Эдинсона Кавани появился ещё один вариант – игроком интересуется «Коринтианс».