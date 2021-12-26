Эрлинг Холанн является одним из наиболее желанных игроков для европейских топ-клубов. Впрочем, испанский Sport на своих страницах пишет о том, в финальной гонке за подписание Холанна поучаствуют два клуба – «Барселона» и «Манчестер Сити».

В «Барселоне» считают подписание Эрлинга Холанна стратегическим и в настоящий момент работают над тем, чтобы трансфер мог быть совершён в финансовом плане, ведь у клуба имеются серьёзные трудности с финансами. «Манчестер Сити» тоже очень хочет заполучить игрока, учитывая неудачи в подписании Гарри Кейна.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Эрлинг Холанн предпочитает перейти в «Барселону».