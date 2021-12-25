Месси, Роналду, Неймар, Левандовски, Холанн: Как топовые футболисты отметили Рождество

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сделало подборку о том, как мировые футбольные звёзды отпраздновали католическое Рождество.
Начнём наш фотообзор с обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси.
Криштиану Роналду отпраздновал праздник в компании своего большого семейства.
А вот счастливый Неймар.
Роберт Левандовски с супругой и дочками.
Эрлинг Холанн тоже праздновал.
Дэвид Бекхэм уделил особое внимание своим собакам.
Патрис Эвра превратился в Санта Клауса.
Жозе Моуринью моргнул как раз в тот момент, когда его фотографировали.
Мохамед Салах вырядился в пёстрое одеяние.
Кевин де Брёйне похитил Рождество в образе Гринча, напомнив о Хэллоуине.
Аксель Витсель умудрился найти Санту на пляжном курорте.
Не забудем и про Халка.
Кирилл Иванцов
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