Месси, Роналду, Неймар, Левандовски, Холанн: Как топовые футболисты отметили Рождество

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сделало подборку о том, как мировые футбольные звёзды отпраздновали католическое Рождество.

Начнём наш фотообзор с обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси.

Криштиану Роналду отпраздновал праздник в компании своего большого семейства.

А вот счастливый Неймар.

Роберт Левандовски с супругой и дочками.

Эрлинг Холанн тоже праздновал.

Дэвид Бекхэм уделил особое внимание своим собакам.

Патрис Эвра превратился в Санта Клауса.

Жозе Моуринью моргнул как раз в тот момент, когда его фотографировали.

Мохамед Салах вырядился в пёстрое одеяние.

Кевин де Брёйне похитил Рождество в образе Гринча, напомнив о Хэллоуине.

Аксель Витсель умудрился найти Санту на пляжном курорте.

Не забудем и про Халка.

Кирилл Иванцов