Несмотря на провальное выступление донецкого «Шахтёра» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, внимание европейских клубов сумел на себя обратить вингер Михаил Мудрик. Интересно, что некоторые команды уже начали действовать на опережение в попытках подписать украинца.

Трансфер 20-летнего игрока пытался оформить «Брентфорд», предлагая «горнякам» 12 миллионов евро плюс различные бонусы. В интервью для местного ресурса Tribuna.com агент перспективного футболиста Алексей Алёхин прокомментировал данную ситуацию.

«Да, действительно «Брентфорд» заинтересован в услугах Михаила Мудрика и предложил ему долгосрочный контракт на 5,5 лет с базовой зарплатой 28 000 фунтов в неделю», - ответил представитель Мудрика. Но, «Шахтёр» в конечном итоге отказался вступать в переговоры с англичанами.