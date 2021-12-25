Источник: Бенитес крайне заинтересован в переходе Головина в «Эвертон»

Не так давно в сети распространилась информация о якобы заинтересованности со стороны «Эвертона» в полузащитнике «Монако» и сборной России Александре Головине. Как оказалось, инициатором подобного трансфера является лично главный тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес.

Такой информацией поделилось авторитетное британское издание The Athletic. Согласно источнику, испанский специалист пытается убедить руководство клуба оформить сделку по российскому футболисту.

При этом, у «Эвертона» есть запасной вариант на позицию Головина – в Ливерпуль также может перебраться хавбек «Ньюкасла» Шон Логстафф. Интересно, что и само будущее Бенитеса в команде остается под вопросом, ведь боссы крайне недовольны его результатами в первой части сезона.