Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола - лучший тренер 2021 года по версии FourFourTwo

25 Декабря 2021 • 16:59 Комментировать

Журналисты FourFourTwo подвели итоги 2021 года, составив рейтинг лучших футбольных тренеров. Первое место занял наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который в прошлом сезоне привел «горожан» к триумфам в Премьер-лиге и Кубке лиги.

Вторым стал главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель. Под его руководством «пенсионеры» стали победителями Лиги чемпионов. Топ-3 замкнул рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп.

В пятерку лучших также попали Антонио Конте, выигравший с миланским «Интером» скудетто, и экс-тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик, ныне работающий в сборной Германии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Хосеп Гвардиола Антонио Конте Юрген Клопп Томас Тухель Ханс-Дитер Флик
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
26.12  18:00 Вест Хэм ... Саутгемптон
26.12  18:00 Манчестер Сити ... Лестер
26.12  18:00 Тоттенхэм ... Кристал Пэлас
26.12  18:00 Норвич ... Арсенал
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Декабря
16:59 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола - лучший тренер 2021 года по версии FourFourTwo
15:31 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» близок к трансферу полузащитника «Ювентуса»
14:54 · Англия. Премьер-лига
Ферран Торрес станет игроком «Барселоны» в течение 24 часов
14:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» положил глаз на игрока «РБ Лейпцига»
13:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» продаст четырёх футболистов, чтобы купить Холанна
13:31 · Англия. Премьер-лига
Моуринью нацелился на игрока «Арсенала»
12:10 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на украинского голкипера
11:37 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Арсенала»: «Отсутствие Обамеянга не отразилось на результатах команды»
11:30 · Англия. Премьер-лига
Три-клуба АПЛ претендуют на форварда «Арсенала»
11:19 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нашёл замену Обамеянгу в Испании
10:44 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нашёл альтернативу Азмуну
10:30 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» выставит Ярмоленко на трансфер
10:23 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» предложит Сака новый контракт 1
09:42 · Англия. Премьер-лига
Роналду показал рождественскую фотографию с семьёй 1 фото
09:19 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» оценили нынешний состав команды 1
Все новости
Рекомендуем