Гвардиола - лучший тренер 2021 года по версии FourFourTwo

Журналисты FourFourTwo подвели итоги 2021 года, составив рейтинг лучших футбольных тренеров. Первое место занял наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который в прошлом сезоне привел «горожан» к триумфам в Премьер-лиге и Кубке лиги.

Вторым стал главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель. Под его руководством «пенсионеры» стали победителями Лиги чемпионов. Топ-3 замкнул рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп.

В пятерку лучших также попали Антонио Конте, выигравший с миланским «Интером» скудетто, и экс-тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик, ныне работающий в сборной Германии.