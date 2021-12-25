«Ньюкасл» близок к трансферу полузащитника «Ювентуса»

Валлийский полузащитник Аарон Ремзи, не сумевший закрепиться в туринском «Ювентусе», возвращается в английский чемпионат.

Как сообщается на страницах Calciomercato, новым местом работы хавбека станет «Ньюкасл». «Сороки» подпишут игрока в январское трансферное окно. Ремзи должен помочь «сорокам» сохранить прописку в Премьер-лиге.

Аарон имеет огромный опыт выступлений на Туманном Альбионе. Валлиец долгое время защищал цвета лондонского «Арсенала».

В нынешнем сезоне Ремзи редко выходил на поле в составе «старой синьоры». На его счету всего три матча в рамках Серии А.