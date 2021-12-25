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Ферран Торрес станет игроком «Барселоны» в течение 24 часов

25 Декабря 2021 • 14:54 Комментировать

Испанский полузащитник Ферран Торрес близок к переходу из «Манчестер Сити» в каталонскую «Барселону».

Согласно информации в твиттер-аккаунте инсайдера Фабрицио Романо, «сине-гранатовые» полностью договорились с «горожанами» и согласовали с новичком долгосрочный трудовой договор. Подписание контракта ожидается в течение ближайших суток.

Сумма трансфера Торреса оценивается приблизительно в 55 миллионов евро. С игроком будет заключено пятилетнее соглашение.

Ферран является воспитанником академии «Валенсии». Он выступал за первую команду «летучих мышей» с 2017 по 2020 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ферран Торрес
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