«Манчестер Юнайтед» положил глаз на игрока «РБ Лейпцига»

Хавбек «РБ Лейпцига» Тайлер Адамс пользуется спросом на Туманном Альбионе, об этом рапортует The Athletic.

По сведениям британских журналистов, в услугах 22-летнего американского футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» рассматривают его в качестве альтернативного варианта на случай срыва перехода Кирана Триппьера.

Трансферная стоимость Тайлера оценивается в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Адамс принял участие в 13 матчах немецкой Бундеслиги, в которых не отметился результативными действиями. В пассиве полузащитника две желтые карточки.