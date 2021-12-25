«Манчестер Сити» продаст четырёх футболистов, чтобы купить Холанна

В «Манчестер Сити» хотят оформить трансфер норвежца Эрлинга Холанна. Чтобы заполучить бомбардира дортмундской «Боруссии», английский клуб готов расстаться сразу с четырьмя игроками, сообщает Manchester Evening News.

«Горожане» намерены продать Феррана Торреса, Педро Порро, Моргана Роджерса и Ко Итакуру. Вырученные деньги чемпион английской Премьер-лиги собирается потратить на покупку скандинавского голеадора.

Летом 2022 года Эрлинга можно будет выкупить у «Боруссии» за 75 миллионов евро. Такой пункт прописан в его контракте со «шмелями».

Конкурентами «Сити» в борьбе за нападающего считаются «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».