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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Моуринью нацелился на игрока «Арсенала»

25 Декабря 2021 • 13:31 Комментировать

Хавбек лондонского «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлс имеет вариант продолжения карьеры в другом европейском топ-чемпионате. Интерес к 24-летнему футболисту проявляют в Италии, рапортует The Athletic.

Оформить трансфер англичанина желает «Рома». Римский клуб намерен арендовать футболиста до окончания нынешнего сезона. Стороны уже вступили в переговоры.

Эйнсли является игроков «канониров» с июля 2017 года. Он связан трудовыми обязательствами с лондонцами до конца сезона-2022/2023.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Мэйтленд-Найлс провел восемь матчей, в которых не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Арсенал Лондон Эйнсли Мэйтленд-Найлс
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