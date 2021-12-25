Моуринью нацелился на игрока «Арсенала»

Хавбек лондонского «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлс имеет вариант продолжения карьеры в другом европейском топ-чемпионате. Интерес к 24-летнему футболисту проявляют в Италии, рапортует The Athletic.

Оформить трансфер англичанина желает «Рома». Римский клуб намерен арендовать футболиста до окончания нынешнего сезона. Стороны уже вступили в переговоры.

Эйнсли является игроков «канониров» с июля 2017 года. Он связан трудовыми обязательствами с лондонцами до конца сезона-2022/2023.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Мэйтленд-Найлс провел восемь матчей, в которых не отметился голевыми действиями.