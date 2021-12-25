«Ньюкасл» нацелился на украинского голкипера

Мадридский «Реал» может расстаться с украинским вратарем Андреем Луниным в зимнее трансферное окно. Игрок имеет вариант трудоустройства на Туманном Альбион, интерес к нему проявляет «Ньюкасл». Об этом сообщается на страницах El Nacional.

«Королевский» клуб не станет препятствовать этому трансферу. «Сливочные» готовы отдать украинца в аренду до окончания нынешнего сезона.

Лунин является резервистом Тибо Куртуа. В сезоне-2021/2022 Андрей не сыграл ни одного поединка за мадридский коллектив.

В свою очередь «Ньюкасл» сражается за выживание в АПЛ. «Сороки» провели 18 матчей и с десятью очками занимают предпоследнее место в таблице.