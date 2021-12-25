Защитник «Арсенала»: «Отсутствие Обамеянга не отразилось на результатах команды»

Защитник «Арсенала» Бен Уайт высказался о ситуации, в которую попал его одноклубник Пьер-Эмерик Обамеянг. Нападающего лишили капитанской повязки и отстранили от тренировок из-за нарушения дисциплины.

«Если честно, отсутствие Обамеянга не отразилось на показателях команды. «Арсенал» хорошо выступает. Но нас огорчает эта ситуация. Пьер-Эмерик – отличный парень, команда скучает по нему. Однако такова ситуация в настоящий момент», - передает слова футболиста Talksport.

Скорее всего, Обамеянг покинет лондонский клуб этой зимой. Интерес к нему проявляют «Ювентус» и «Барселона».