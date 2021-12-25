Три-клуба АПЛ претендуют на форварда «Арсенала»

Форвард Эдвард Нкетиа, правами на которого владеет лондонский «Арсенал», находится в сфере интересов трех представителей АПЛ. В трансфере игрока заинтересованы «Вест Хэм», «Брайтон» и «Кристал Пэлас», рапортует таблоид Daily Mail.

Нападающий ранее заявил о намерении сменить клубную прописку. Он хочет перейти в другую команду этой зимой, несмотря на действующее соглашение с «Арсеналом» до лета 2022 года.

В текущем сезоне Нкетиа провел семь поединков и отметился пятью забитыми мячами. В последней игре «канониров» против «Сандерленда» в Кубке лиги Эдвард сделал хет-трик.