«Арсенал» нашёл замену Обамеянгу в Испании

Марокканский нападающий Юссеф Эн-Несири может сменить испанскую Ла Лигу на английскую Премьер-лигу. По данным Express, заинтересованность в услугах 24-летнего футболиста проявляет лондонский «Арсенал».

«Канониры» подыскивают замену габонцу Пьеру-Эмерику Обамеянгу, с которым расстанутся в январское трансферное окно. В подписании африканца заинтересованы каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус».

Рыночная стоимость Эн-Несири оценивается в 40 миллионов евро. В сезоне-2021/2022 он принял участие в десяти поединках за андалусийцев, забил три мяча и отдал два ассиста.