«Ньюкасл» нашёл альтернативу Азмуну

«Ньюкасл» подыскивает усиление в атакующую линию команды. «Сороки» планируют серьезно усилиться в зимнее трансферное окно, чтобы избежать вылета из Премьер-лиги.

Как информирует портал Goal.com, в сферу интересов «бело-чёрных» попал нигерийский нападающий Одион Игало, имеющий опыт выступлений за «Манчестер Юнайтед» и «Уотфорд». В настоящий момент 32-летний форвард играет за аравийский «Аль-Шабаб».

Ранее ходили слухи об интересе «Ньюкасла» к форварду «Зенита» Сердару Азмуну.

«Сороки» провально выступают в первом круге Премьер-лиги. После 18 матчей команда набрала всего десять очков и занимает предпоследнее место в таблице.