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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» выставит Ярмоленко на трансфер

25 Декабря 2021 • 10:30 Комментировать

Украинский вингер Андрей Ярмоленко больше не нужен лондонскому «Вест Хэму». «Молотобойцы» рассчитывают продать игрока этой зимой, чтобы выручить с его трансфера какие-то деньги. В противном случае клуб может потерять игрока бесплатно, поскольку контракт истекает в конце сезона.

Среди вариантов продолжения карьеры Ярмоленко называются турецкая Суперлига и итальянская Серия А. Интерес к Андрею проявляют «Трабзонспор» и «Дженоа» соответственно.

В составе лондонского коллектива украинец выступает с июля 2018 года. В текущем сезоне чемпионата Англии полузащитник провел восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Андрей Ярмоленко
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