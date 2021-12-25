«Вест Хэм» выставит Ярмоленко на трансфер

Украинский вингер Андрей Ярмоленко больше не нужен лондонскому «Вест Хэму». «Молотобойцы» рассчитывают продать игрока этой зимой, чтобы выручить с его трансфера какие-то деньги. В противном случае клуб может потерять игрока бесплатно, поскольку контракт истекает в конце сезона.

Среди вариантов продолжения карьеры Ярмоленко называются турецкая Суперлига и итальянская Серия А. Интерес к Андрею проявляют «Трабзонспор» и «Дженоа» соответственно.

В составе лондонского коллектива украинец выступает с июля 2018 года. В текущем сезоне чемпионата Англии полузащитник провел восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.