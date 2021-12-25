«Арсенал» предложит Сака новый контракт

Боссы лондонского «Арсенала» собираются продлить сотрудничество с атакующим полузащитником Букайо Сака. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте журналиста Экрема Конура.
По данным инсайдера, «канониры» предложат 20-летнему игроку новый долгосрочный контракт, который будет рассчитан до 2027 года. Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.
Букайо является воспитанником академии лондонского клуба. В составе первой команды «Арсенала» он выступает с 2018 года.
В этом сезоне Сака забил три гола и сделал четыре результативные передачи в 18 матчах Премьер-лиги.
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