Звездный форвард «МЮ» Криштиану Роналду встретил Рождество вместе со своими родными. 36-летний футболист разместил в инстаграм-аккаунте фотографию с семьей.

«От всей души желаю всем счастливого Рождества», - гласит сообщение португальского голеадора в социальной сети.

Криштиану вернулся в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. Португалец заключил с английским грандом двухлетнее трудовое соглашение.

В текущем сезоне чемпионата Англии Роналду поучаствовал в 13 поединках, отметившись семью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также на его счету шесть голов в Лиге чемпионов.