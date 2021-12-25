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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду показал рождественскую фотографию с семьёй фото

25 Декабря 2021 • 09:42 Комментировать (1)

Звездный форвард «МЮ» Криштиану Роналду встретил Рождество вместе со своими родными. 36-летний футболист разместил в инстаграм-аккаунте фотографию с семьей.

«От всей души желаю всем счастливого Рождества», - гласит сообщение португальского голеадора в социальной сети.

Криштиану вернулся в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. Португалец заключил с английским грандом двухлетнее трудовое соглашение.

В текущем сезоне чемпионата Англии Роналду поучаствовал в 13 поединках, отметившись семью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также на его счету шесть голов в Лиге чемпионов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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Криштиану Роналду
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Комментарии (1)
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ингерман
25 Декабря 2021 в 10:02
ай.. нормуль получились.. усех с Праздником! )
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