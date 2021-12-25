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В «Манчестер Юнайтед» оценили нынешний состав команды

25 Декабря 2021 • 09:19 Комментировать

В «Манчестер Юнайтед» оценили нынешний состав команды. Об этом высказался директор манкунианского гранда Джон Мерто.

«Под руководством Сульшера мы выбрали правильное направление и продолжим двигаться к успеху. Думаю, нынешний состав команды самый сильный с момента ухода Алекса Фергюсона с поста наставника. За «МЮ» сейчас играют несколько потрясающих молодых футболистов», - передает слова функционера Mirror.

Напомним, что в настоящий момент «красными дьяволами» руководит немец Ральф Рангник. Команда с 27 очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джон Мерто
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