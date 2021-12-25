​Акция протеста у дома Ширера провалилась

Известный в прошлом футболист Алан Ширер был одним из тех, кто призывал людей вакцинироваться. Слова легендарного форварда АПЛ пришлись не по душе тем, кто выступает против прививок от COVID-19. Belfast Telegraph рассказал о том, что несколько человек решили прийти к дому Ширера и положить ему в почтовый ящик некоторые документы.

«Это получит каждый, каждая знаменитость, вы надоели. Нам доставляет неприятности ваша ложь. Правда лежит в почтовом ящике», - сказал на видео человек, положивший бумаги.

Выяснилось, что в этом доме Алан Ширер давно не проживает. Небольшая акция протеста провалилась.