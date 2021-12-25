​«Общались со стеной»: Конте раскритиковал АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте обрушился с критикой на Премьер-лигу Англии. Поводом стала состоявшаяся в четверг встреча, на которой тренеры обсудили ситуацию с коронавирусом с представителями АПЛ.

«Некоторые тренеры пытались поговорить, спросить о решениях, но я думаю, но всё уже было решено, и мы общались со стеной. По этой причине я предпочитаю не участвовать в таких обсуждениях.

Была ли встреча пустой тратой времени? Думаю, да. Когда перед вами стена, можно говорить и спрашивать, о чём угодно. Но каждое решение уже принято», - слова Конте с пресс-конференции приводит Goal.com.