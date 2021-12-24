​«Бавария» покупает игрока «Лидса»

Вингер «Лидса» Рафинья близок к переходу в «Баварию». Как сообщает бразильский TNT Sports, мюнхенский клуб уже договорился о трансфере 25-летнего игрока примерно за 50 миллионов евро. Отмечается, что первый клуб Рафиньи – бразильский «Аваи» - уже согласовал свой гонорар в рамках этой сделки. Клуб получит 1,5 миллиона евро.

Рафинья выступает за «Лидс» с октября 2020 года после перехода из французского «Ренна». В сезоне 2021/2022 бразилец провёл за «павлинов» 16 матчей, в которых забил восемь голов и отдал один результативный пас.

Добавим, что Рафинья успел провести пять игр за национальную сборную Бразилии. В них вингер отличился двумя голами.