В последнее время слухи стали связывать Аднана Янузая, бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед», с «Барселоной». Впрочем, не только каталонский клуб проявляет интерес к 26-летнему бельгийскому полузащитнику, ныне играющему за «Реал Сосьедад». По данным Calciomercato, Янузай находится на радаре «Вест Хэма». Лондонцы могут попытаться подписать игрока уже в зимнее трансферное окно.

В сезоне 2021/2022 Аднан Язунай провёл во всех соревнованиях 25 матчей. В них футболист записал на свой счёт два гола и два голевых паса на партнёров.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Аднана Янузая в 12 миллионов евро.