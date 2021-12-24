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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ливерпуль» может сделать Салаха самым высокооплачиваемым игроком в истории АПЛ

24 Декабря 2021 • 21:12 Комментировать

«Ливерпуль» ведёт переговоры с Мохамедом Салахом, желая как можно скорее продлить контракт с форвардом. Действующее трудовое соглашение египтянина рассчитано до завершения сезона 2022/2023.

Как сообщает ESPN, по итогам переговоров Мохамед Салах может стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории английского футбола. Ранее ещё никто в Англии не зарабатывал по полмиллиона фунтов еженедельно.

Мохамед Салах играет за «Ливерпуль» с 2017 года. С тех пор египтянин провёл во всех соревнованиях 24 матча. В них нападающий отметился 22 голами и 9 результативными передачами на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
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