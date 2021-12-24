АПЛ всё же перенесла матч «Бёрнли» - «Эвертон»

Отказавшись отменять два предстоящих тура чемпионата, английская Премьер-лига снова взялась отдельно переносить несколько матчей. В четверг «Эвертон» обратился к правительству первенства с просьбой отложить выездную встречу с «Бёрнли» из-за кадровых проблем на фоне новой волны коронавируса, но получил отказ – в расположении команды остались всего 12 здоровых футболистов.

Однако уже в пятницу АПЛ изменила свое решение и сообщила о переносе поединка. К слову, вчера подобные меры были приняты в отношении еще двух матчей, запланированных на Boxing Day - «Ливерпуль» — «Лидс» и «Вулверхэмптон» — «Уотфорд».

Напомним, что клубы до сих пор продолжают публично критиковать чиновников за действия в сложившейся ситуации.