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Канчельскис: «Благодаря Роналду «Манчестер Юнайтед» вновь станет топ-клубом»

24 Декабря 2021 • 12:34 Комментировать

Бывший форвард сборной России и «МЮ», а ныне футбольный эксперт Андрей Канчельскис поделился мнением о возвращении португальца Криштиану Роналду на «Олд Траффорд». По его мнению, нападающий вернет манкунианцам было величие.

«Это отличная сделка для всех, что Криштиану и доказал в первой части сезона. Благодаря Роналду «МЮ» вновь станет топ-клубом, а в следующем году поборется за титул чемпиона», - приводит слова Канчельскиса «Спорт-экспресс».

36-летний бомбардир присоединился к «красным дьяволам» минувшим летом. Стороны подписали двухлетнее трудовое соглашение.

В нынешнем сезоне английского чемпионата КриРо сыграл 13 матчей, забил семь голов и сделал два ассиста. После 18 туров «МЮ» занимает шестое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Андрей Канчельскис
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