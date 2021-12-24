Канчельскис: «Благодаря Роналду «Манчестер Юнайтед» вновь станет топ-клубом»

Бывший форвард сборной России и «МЮ», а ныне футбольный эксперт Андрей Канчельскис поделился мнением о возвращении португальца Криштиану Роналду на «Олд Траффорд». По его мнению, нападающий вернет манкунианцам было величие.

«Это отличная сделка для всех, что Криштиану и доказал в первой части сезона. Благодаря Роналду «МЮ» вновь станет топ-клубом, а в следующем году поборется за титул чемпиона», - приводит слова Канчельскиса «Спорт-экспресс».

36-летний бомбардир присоединился к «красным дьяволам» минувшим летом. Стороны подписали двухлетнее трудовое соглашение.

В нынешнем сезоне английского чемпионата КриРо сыграл 13 матчей, забил семь голов и сделал два ассиста. После 18 туров «МЮ» занимает шестое место в таблице.