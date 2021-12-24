Салах продлит контракт с «Ливерпулем», если клуб оформит один трансфер

Египетский форвард Мохамед Салах готов пролонгировать сотрудничество с «Ливерпулем» при одном условии. Как сообщает Sky Germany, нападающий хочет, чтобы руководство мерсисайдского клуба усилило состав команды одним футболистом.

Источник отмечает, что Салах желает видеть на «Энфилде» норвежского бомбардира Эрлинга Холанна, ныне выступающего в Бундеслиге за дортмундскую «Боруссию». Скандинава можно будет купить летом 2022 года за 75 миллионов евро.

Впрочем, «Ливерпулю» будет непросто заполучить Холанна в свои ряды. На него уже претендуют «Реал», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».