«Манчестер Юнайтед» не ведёт переговоров о продаже Погба

«МЮ» пока не вел переговоров с другими клубами о продаже французского хавбека Поля Погба. Об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Журналист отмечает, что руководство английского гранд не рассматривает варианты продажи или аренды футболиста. В клубе намерены дождаться окончательного решения Поля по контракту. Срок действия трудового договора между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.

«Красные дьяволы» сделали предложение французу, однако пока не получили ответа.

В текущем розыгрыше английского чемпионата Погба сделал семь голевых передач в девяти встречах.