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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» не ведёт переговоров о продаже Погба

24 Декабря 2021 • 09:56 Комментировать (1)

«МЮ» пока не вел переговоров с другими клубами о продаже французского хавбека Поля Погба. Об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Журналист отмечает, что руководство английского гранд не рассматривает варианты продажи или аренды футболиста. В клубе намерены дождаться окончательного решения Поля по контракту. Срок действия трудового договора между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.

«Красные дьяволы» сделали предложение французу, однако пока не получили ответа.

В текущем розыгрыше английского чемпионата Погба сделал семь голевых передач в девяти встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Поль Погба
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
nnike1969
24 Декабря 2021 в 10:32
Ему дали понят сколько он стоит. Хочет пусть принимает, нет пусть вместе со своим агентом катиться к черту.
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