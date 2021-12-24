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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» готов купить Холанна

24 Декабря 2021 • 09:46 Комментировать

Топ-нападающий мирового футбола Эрлинг Холанн может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. По сообщениям Bild, пригласить форварда хочет «Манчестер Сити», который давно ищет усиление в атаку.

Источник отмечает, что этот переход может быть оформлен в летнее трансферное окно. «Горожане» готовы заплатить дортмундской «Боруссии» 75 миллионов евро. Именно такая сумма отступных прописана в контракте скандинава со «шмелями».

Главными конкурентами «Сити» в борьбе за Эрлинга считаются «Реал», «Бавария» и «ПСЖ».

Холанн является одним из лучших голеадоров текущего сезона Бундеслиги. Он забил 13 мячей в 11 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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