«Манчестер Сити» готов купить Холанна

Топ-нападающий мирового футбола Эрлинг Холанн может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. По сообщениям Bild, пригласить форварда хочет «Манчестер Сити», который давно ищет усиление в атаку.

Источник отмечает, что этот переход может быть оформлен в летнее трансферное окно. «Горожане» готовы заплатить дортмундской «Боруссии» 75 миллионов евро. Именно такая сумма отступных прописана в контракте скандинава со «шмелями».

Главными конкурентами «Сити» в борьбе за Эрлинга считаются «Реал», «Бавария» и «ПСЖ».

Холанн является одним из лучших голеадоров текущего сезона Бундеслиги. Он забил 13 мячей в 11 матчах.